“Besozzo che Vive” svela i nomi dei candidati consiglieri

riccardo del torchio

Dopo la scelta del nome, la lista “Lista Civica x Besozzo che ViVe” svela i nomi delle dodici persone che parteciperanno alle prossime elezioni comunali.

«Come scritto nello scorso comunicato dopo la conferma di quasi tutti i Consiglieri uscenti, abbiamo deciso di completare il gruppo cercando di coinvolgere persone che fossero rappresentative del territorio e del tessuto sociale di Besozzo e che avessero competenze in tutti gli ambiti tematici: ambiente, territorio, cultura, sport, sociale, commercio, associativismo, sicurezza, gestione del personale e finanze. Infine abbiamo volutamente coinvolto il maggior numero di quote “rosa” – si legge nella nota firmata da Riccardo Del Torchio, sindaco uscente e candidato nuovamente alla poltrona di primo cittadino di Besozzo -. Quindi il gruppo sarà formato dai confermati Tiziano Pedroni Vice Sindaco e Assessore uscente alle politiche sociali, Gianluca Coghetto Assessore uscente alle politiche del territorio, Gianceleste Pedroni Assessore uscente alle politiche giovanili e cultura, Enrica Bellorini Consigliere uscente con delega all’istruzione, Michele Bonati Assessore esterno uscente alle finanze che ha deciso in questa tornata elettorale di mettersi in gioco».

Le “nuove entrate” saranno Silvia Sartorio, laureata in lettere, attrice, insegnante di teatro e coordinatrice di eventi culturali e artistici per enti pubblici e privati; Francesca Binda, ingegnere ambientale, Responsabile Ufficio Tecnico delle Società Ecologiche della Provincia di Varese (depurazione acque reflue); Francesca Pianese, avvocato specializzato in diritto di famiglia nonché in ambito scolastico membro del consiglio d’istituto e del comitato genitori di una scuola primaria di Besozzo; Francesca Brunella, Referente commerciale in una grande azienda del Varesotto, volontaria e Consigliere dell’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL), sezione di Varese; Elena Franzetti, titolare di un noto ristorante besozzese e parte attiva del comitato commercianti di Besozzo; Angela Livio responsabile amministrativa di una catena di negozi di abbigliamento; e infine Edoardo Racchetti esperto in comunicazione e dipendente presso un’agenzia di digital marketing a Milano, istruttore di nuoto e giocatore di pallanuoto.

«Un gruppo eterogeneo ricco di diversità che arricchiscono in maniera decisa la forte identità civica della squadra. Un ringraziamento ai Consiglieri Elisa Poggioni, Massimiliano Allegretti e Alberto Jelmini per il lavoro svolto in questi cinque anni, il prezioso contributo di ognuno di loro è stato fondamentale per la realizzazione delle iniziative e dei progetti sviluppati in questi anni, con la speranza che, stabilizzata la vita lavorativa, possano ritornare a collaborare con il nostro gruppo. Nome, simbolo e gruppo motivato….che il viaggio prosegua….#NOISIAMOPRONTI», chiosa Del Torchio.