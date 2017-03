Frontale sul ponte della tangenziale, un ferito

varese

Un incidente sta creando qualche problema alla viabilità in ingresso a Varese, all’imbocco della Tangenziale in via Peschiera.

Poco prima delle 16 un’auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente all’imbocco del cavalcavia che scavalca viale Belforte.

Sul posto gli operatori di un’ambulanza che stanno soccorrendo una persona in codice giallo.