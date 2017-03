Guasto di prima mattina, treni in ritardo sulla Cadorna – Malpensa

busto arsizio stazione treno Malpensa express pendolari viaggio

Un guasto ad un treno ha creato turbamenti sulla direttrice Milano Cadorna – Malpensa fin dalla prima mattina. Il treno che partiva da Cadorna alle 6.57 in direzione malpensa T2 (arrivo previsto 7.40) è rimasto fermo a Cadorna, ed è poi ripartito diversi minuti di ritardo a causa di un guasto ad un altro treno della direttrice, che ha poi rallentato la circolazione dei treni.

Come, per esempio, il treno che partiva da Malpensa alle 7.50, che è partito con oltre dieci minuti di ritardo, non da Malpensa T2 ma da Malpensa T1.