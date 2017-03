Il fine settimana è con St. Patrick Stì

Tempo libero generica

Il fine settimana è con il St.Patrick Stì. La tradizionale manifestazione è in programma per venerdì 17 e sabato 18 marzo al Parco della Stazione di Cittiglio, sotto al tendone riscaldato dalle 19.00. Come per le altre edizioni, anche per questa faranno “da padroni” specialità gastronomiche irlandesi e concerti live.

Venerdì sera infatti, l’appuntamento è con i Gamba The Legn mentre sabato sera suoneranno i Trenincorsa, la folk band del luinese. Nel menù saranno presenti Wurstel alla griglia, stufano irlandese, tagliata, filetto di salmone con patate e tanto altro. Non mancheranno le birre artigianali. L’evento è organizzato dalla Pro Loco.