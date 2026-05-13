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Due giorni per conoscere il percorso nascita negli ospedali di Tradate e Cittiglio

Il 23 il Galmarini e il 24 maggio il Pia Luvini aprono le porte alle future famiglie. Ingresso libero, équipe a disposizione, e uno spazio per fare domande senza fretta

sala parto partorire

Visitare la sala parto prima del grande giorno, incontrare le ostetriche, parlare con i ginecologi e gli anestesisti in un contesto tranquillo, senza l’urgenza di un ricovero. È questa l’occasione che gli ospedali di Tradate e Cittiglio offrono nel fine settimana del 23 e 24 maggio con un doppio Open Day di Ostetricia e Ginecologia dedicato alla presentazione del Percorso Nascita.

Le due giornate sono a ingresso libero e pensate per un pubblico ampio: future mamme e futuri papà, ma anche chiunque voglia orientarsi tra i servizi ospedalieri dedicati alla maternità prima di dover scegliere dove partorire.

Sabato 23 maggio, l’Ospedale di Tradate apre dalle 9.00 alle 15.00. Oltre alla visita alla sala parto e all’incontro con il team — ostetriche, ginecologi e anestesisti — la giornata include momenti dedicati al pavimento pelvico, un tema spesso trascurato ma centrale per il benessere della donna durante e dopo la gravidanza. L’accesso è libero, ma per ragioni organizzative è gradita una prenotazione: si può chiamare il numero 0331/817253 (attivo 24 ore su 24) oppure scrivere a ostetriche.tradate@asst-settelaghi.it.

Domenica 24 maggio tocca all’Ospedale di Cittiglio, con due fasce orarie: mattina dalle 9.30 alle 12.30 e pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Qui l’équipe è ancora più ampia e include anche i pediatri, a sottolineare che l’assistenza al Percorso Nascita non si ferma al momento del parto ma guarda già al neonato. I visitatori potranno conoscere l’organizzazione degli spazi e del servizio, e confrontarsi con i professionisti in modo diretto.

L’idea di fondo è semplice: arrivare al parto con più consapevolezza e meno ansia. Sapere dove si andrà, aver già visto quei corridoi, aver già stretto la mano a chi sarà lì in quel momento. Non è un dettaglio secondario — per molte famiglie, può fare la differenza.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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