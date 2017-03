In mostra i tweet del Papa 

Un’esposizione dedicata a Papa Francesco per accogliere la sua visita a Milano il prossimo 25 marzo. La mostra in programma dal 7 al 25 marzo all’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II, patrocinata dal Comune di Milano, dall’Arcidiocesi di Milano e dalla Fondazione Culturale San Fedele, propone una scelta di tweet del Santo Padre affiancati dalle fotografie di Giovanni Chiaramonte, tratti dai cinque volumi editi dalla Libreria Editrice Vaticana negli ultimi due anni.

Il successo di queste pubblicazioni che raccolgono i messaggi di Papa Francesco su Twitter è una dimostrazione tangibile di come il nuovo pontefice si muova con grande disinvoltura nel mondo della comunicazione digitale e dei social network, che stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel nobile scopo dell’evangelizzazione.

Cuore della mostra saranno le immagini e le parole tratte da questi libri in una sorta di omaggio della città di Milano al Papa, in occasione della sua visita apostolica.

La mostra, curata da Laura Geronazzo, presenta 19 fotografie in grande formato sui luoghi più significativi di Milano e di alcuni paesi del mondo visitati dal Papa: Stati Uniti, Messico, Cuba.

Le immagini scattate da Giovanni Chiaramonte, uno tra i più importanti fotografi italiani, rappresentano al contempo un riconoscimento alla dimensione planetaria di Papa Francesco e una testimonianza alla vocazione globale della città di Milano.

“La visita del Santo Padre è un onore per la nostra città – sottolinea l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Il suo insegnamento rappresenta un punto di riferimento spirituale per tutti i milanesi. Siamo quindi lieti di ospitare questa mostra, che ne anticipa l’arrivo”.

“Milano, la città in mezzo alla pianura – afferma Giovanni Chiaramonte – è sempre stata un luogo di accoglienza e di lavoro per italiani e stranieri che vi hanno trovato l’occasione per sviluppare il loro talento e la loro creativa innovazione da Leonardo a Sottsass, da Balzac a Verga, Quasimodo, Montale”.

Umberto Bordoni, Responsabile committenza artistica della Diocesi di Milano, sottolinea che “I tweet di Papa Francesco, le frasi concise che nei suoi interventi pronuncia a capo levato e che arrivano a toccare interiormente gli ascoltatori sono come istantanee, che fissano in una immagine la pregnanza della parola evangelica per l’oggi. Così Papa Francesco fotografa la condizione dell’uomo contemporaneo e lo apre alla luce del Vangelo.”

Giovanni Chiaramonte sviluppa come tema principale della sua opera il rapporto tra luogo e destino nella civiltà occidentale in decine di monografie e mostre in prestigiose sedi espositive a Berlino, Milano, Venezia, New York, Montréal.

Ha fondato e diretto collane di fotografia per importanti editori italiani pubblicando, tra gli altri, August Sander, Henri Cartier-Bresson, René Magritte, Robert Doisneau, Andrej Tarkovskij, Wim Wenders, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Gabriele Basilico. Insegna Storia e Teoria della Fotografia all’Università IULM e all’Accademia NABA di Milano.

“VIVERE IN CAMMINO – PAPA FRANCESCO A MILANO”

Tweet di Papa Francesco

Fotografie di Giovanni Chiaramonte

Urban Center Milano – Galleria Vittorio Emanuele II (angolo Piazza della Scala) dal 7 al 25 marzo 2017

Ingresso libero da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 continuato

Sabato 25 marzo 2017 apertura dalle 10 alle 18