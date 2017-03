Land Rover, auto e servizi a cinque stelle

varie

Autosalone Internazionale Jaguar e Land Rover di Varese accoglie i suoi clienti in uno show room completamente rinnovato – oltre mille metri quadri rivisitati in ogni dettaglio – secondo gli standard espositivi internazionali varati dalla casa madre britannica. Affinché il prestigio delle location sia pari al prestigio dei marchi rappresentati.

Una nuova sede, quella di via Aguggiari, dove l’area espositiva può essere dunque considerata all’avanguardia. Per linee architettoniche, funzionalità, accoglienza.

Il cliente, ma quasi sarebbe meglio dire l’ospite, non solo può essere guidato e consigliato ammirando tutti i modelli che costituiscono la gamma Jaguar e Land Rover, ma può anche scegliere la vettura e prenotare il successivo test drive. Il tour espositivo, per chi non ha fretta, spesso si conclude in un’elegante area lounge, accomodati su confortevoli divani e potendo disporre di wi fi e grandi schermi.

Chi possiede già una vettura dei due marchi rappresentati, può disporre anche di un’area di “accettazione attiva”, nella quale potrà trovare un tecnico specializzato dell’officina interna e affiancarlo durante la prima ispezione e la diagnosi relative alla riparazione o alla revisione della propria auto. Dunque un coinvolgimento diretto per affrontare i piccoli problemi e soprattutto per ricevere utili consigli alla corretta manutenzione della vettura.

La nuova struttura varesina si affianca a quella di Castellanza per una superficie totale di 3 mila metri quadri ed è un ennesimo fiore all’occhiello della consolidata attività di Autosalone Internazionale, protagonista nel commercio delle automobili fin dagli anni ’60. Un’attività condotta seguendo sempre un unico obiettivo: fornire a un cliente sempre più informato ed esigente il massimo della qualità. Dunque brand automobilistici di assoluto prestigio mondiale e servizi collaterali di alto profilo, dall’accoglienza ai supporti post vendita.

Autosalone internazionale è un fornitore di servizi a tutto campo, persino per quanto riguarda l’intrattenimento e il coinvolgimento della comunità di appassionati di guida fuori strada. Riservata ai possessori di Land Rover è stato per esempio messo in calendario, nella giornata di domenica 2 aprile, il primo Raduno Autosalone Internazionale, presso il magnifico Borgo di Mustonate, nel cuore verde delle Prealpi varesine.

Un suggestivo resort di origini agricole tra frutteti, campi e boschi, attraverso i quali sarà possibile sperimentare la emozionante guida su percorsi off road creati per l’occasione dallo staff di Registro Italiano e al tempo stesso degustare le specialità locali. Una giornata Open Air da trascorrere con la famiglia e da condividere con gli amici che sanno apprezzare le vetture del prestigioso marchio inglese, che il prossimo anno celebrerà i suoi 70 anni di successi. Un’occasione, quella del Raduno, per conoscere l’ultima nata in casa Land Rover: la Nuova Discovery. Per iscrizioni e conferme è opportuno telefonare allo 0331.620558 oppure scrivere a concierge.autosaloneinternazionale@landroverdealers.it.

Autosalone Internazionale Concessionario ufficiale Jaguar e Land Rover

Viale Padre G.B. Aguggiari 213, Varese

Via Borri 50, Castellanza

Autosaloneinternazionale.landrover.it