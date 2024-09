Maltempo sulle Prealpi: piogge e rischio idrogeologico, miglioramento nel weekend con vento da Nord

Sarà una giornata decisamente autunnale quella di oggi, con pioggia e freddo ma…il Favonio ci salverà. Questo prevede il Centro Geofisico Prealpino che annuncia per il weekend il ritorno del sole.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni:

Giovedì: Molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli o moderate in mattinata a partire da Verbano, Ticino e Lario. Nevicate in montagna oltre i 3000 metri. Nel pomeriggio e durante la notte si prevedono fenomeni intensi con forti rovesci lungo la fascia prealpina e rischio idrogeologico. Le temperature massime saranno in lieve calo.

Venerdì: Nuvoloso, soprattutto al mattino. Possibili piogge e locali rovesci fino a sera. Durante la notte è previsto l’arrivo del vento da Nord. Le temperature sono in aumento.

Sabato: Si prevede un veloce miglioramento con ampie schiarite durante la giornata e l’ingresso del vento da Nord. Favonio nell’area pedemontana e foschia all’alba sulla pianura. Le temperature continueranno a salire.