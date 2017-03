“Salta” la rotonda è finisce contro un muro. È accaduto all’autista di una Ford familiare che nella notte tra martedì e mercoledì, alla rotonda della Stazione di Abbiate Guazzone, ha perso il controllo della vettura.

Galleria fotografica "Salta" la rotonda è finisce contro un muro 4 di 7

L’auto, dopo aver oltrepassato il dosso e la vicina rotonda, si è così schiantata contro il muro opposto, provocando diversi danni alla vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Tradate per verificare quanto accaduto, mentre l’autista, per fortuna, non riportato ferite.