Foto di Fabio Calanca

La sfilata dei carri dal Carnevale Bosino è stata rinviata di una settimana a causa del maltempo previsto per sabato 4: si terrà quindi sabato 11 marzo.

Si festeggerà in quaresima, dunque, il punto finale del carnevale bosino, la sfilata del sabato grasso: il programma sarà lo stesso, con inizio alle 14.30, sfilata dei carri e dei gruppi mascherati a ritmo di samba-batucada in compagnia degli Unidos Da Forteza per le strade di Varese. Alle 16,30 in Piazza Repubblica ci saranno poi danze brasiliane, la premiazione dei carri e dei gruppi, e il discorso conclusivo del Re Bosino.

Intorno ci saranno banchi gastronomici, distribuzione di vin Brulè e di zucchero filato per i bambini.

CONTINUANO GLI EVENTI DELLA SETTIMANA

Non si sono fermati però gli eventi della settimana: Giovedì 2 marzo si è svolta l’animazione per i più piccoli in due punti speciali per i bambini: alle 13,45 con il Clown Pallina doni e dolci all’Istituto Anaconda di via Rainoldi ed alle 15,30 alla Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese con il Magico Max.

Venerdì 3 marzo alle 14 al Collegio De Filippi è poi prevista l’assegnazione del premio “Mascherina Famiglia Bosina” alle tre maschere ed ai tre gruppi mascherati migliori, con festa, dolci ed animazione con Clown Pallina e Magico Max.