Verdure in scena per il teatro dei più piccoli

Mai cotti spettacolo al Fratello sole

I bimbi tornano a teatro con Piccoli Passi: sabato 25 marzo alle 16 l’appuntamento al Fratello Sole di Busto Arsizio è con lo spettacolo Mai cotti di Elis Ferracini (L’Allegra Brigata), realizzato in collaborazione con Silvia Colombo. Gli attori-animatori si ritrovano in scena circondati da verdure fresche che, con tanto di occhi, iniziano a muoversi e a parlare: facendo nascere delle storie curiose, che parlano di Finocchio e della Fata Zucchina, del terribile don Carciofo, capobanda che terrorizza Ortolandia, di Re Cavolo e della bella Verzia…

Lo spettacolo, adatto per un pubblico misto di adulti e bambini, si rivolge in particolare alla fascia dei più piccoli (dal nido fino al primo ciclo della scuola primaria). In tempi di consumi eccessivi e di alimentazione incontrollata, l’idea è quella di fare finalmente pace con le verdure, che compaiono in scena secondo l’ordine suggerito dallo svezzamento naturale.

Elis Ferracini è attore, animatore teatrale, burattinaio e formatore. Dal 2001 collabora con diversi teatri ed enti pubblici alla programmazione di rassegne ed eventi, tra cui le numerose edizioni di Piccoli Passi al Teatro Fratello Sole.

Formatosi circa le tecniche di lavoro e gestione del gruppo alla Civica Scuola di Animazione Pedagogica Sociale di Milano e alla Scuola di Drammaterapia di Lecco, si occupa di progettazione con team di insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali di Milano e svolge attività di regia con diverse Compagnie.

Lo spettacolo Mai cotti è realizzato in collaborazione con Silvia Colombo, burattinaia e pupazzara formatasi alla scuola di animazione e figura di Bergamo.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 Euro a persona. Sono previsti sconti per i gruppi che prenotano entro il giorno precedente lo spettacolo (1 biglietto omaggio ogni 5 paganti). Il programma completo della rassegna 2016-2017 – dal titolo “Ex-poi. Dalla Terra all’uomo e ritorno” – è consultabile sul sito Web del Teatro Fratello Sole.