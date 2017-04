Audiweb: “naviga” più di un italiano su due

Foto varie

Dai dati dell’Audiweb Database, il nastro di pianificazione sui dati della fruizione di internet, risulta che nel mese di febbraio 2017 la total digital audience ha raggiunto 30,7 milioni di utenti, il 56% della popolazione dai 2 anni in su. Gli italiani online hanno navigato complessivamente per 53 ore e 20 minuti, collegati tramite i device rilevati (PC e mobile – smartphone e tablet – al netto delle sovrapposizioni).

Nel giorno medio erano online 24,1 milioni di utenti, collegati per 2 ore e 26 minuti per persona. Più in dettaglio, hanno navigato da un computer 10,9 milioni di italiani (circa il 20% della popolazione 2+ anni) e/o da mobile 21,4 milioni (il 48,5% della popolazione di 18-74 anni).

Dai dati demografici risulta che nel giorno medio a febbraio erano online il 43,2% degli uomini (11,8 milioni dai due anni in su) e il 44,5% delle donne (12,3 milioni). La fruizione quotidiana di internet si conferma quale abitudine diffusa soprattutto tra i giovani – con il 70,4% dei 18-24enni (2,9 milioni) e il 65,9% dei 25-34enni (4,6 milioni) online nel giorno medio – e gli under 54 (il 61% dei 35-54enni).

Per quanto riguarda il tempo trascorso online, nel giorno medio a febbraio hanno dedicato alla fruizione da mobile 2 ore e 23 minuti le donne e 2 ore e 35 minuti i 18-24enni, navigando per poco più di 1 ora da PC.

Tra le categorie di siti più visitati dagli italiani, risultano confermati i motori di ricerca, i portali generalisti e i social network, mentre tra i siti dedicati all’intrattenimento, all’informazione e alle diverse attività pratiche emergono: la categoria di siti dedicati alla fruizione dei video (“Videos / Movies”) con 25,7 milioni di utenti, i siti dedicati all’informazione (“Current event & global news) che hanno raccolto l’interesse di circa 20 milioni di utenti, i siti dedicati all’ecommerce (“Mass Merchandiser”) con 22,6 milioni di utenti unici, i siti e le applicazioni dedicati alla gestione delle email con 23,4 milioni di utenti e quelli dedicati ai servizi mobile e di messaggistica istantanea (“Cellular/Paging”) con 23,7 milioni di utenti unici.