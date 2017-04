Pasquetta all’Oasi Brabbia

Oasi Brabbia (inserita in galleria)

Tradizionale gita fuoriporta di Pasquetta alla Palude Brabbia. La Riserva apre le porte nel suo momento più bello con visite guidate attraverso la Riserva e un laboratorio per bambini.

E’ il momento migliore per osservare l’avifauna, armati di binocolo e cannocchiale si potrà osservarla in una passeggiata lungo i sentieri della Riserva. Il ritrovo è alle ore 15.00 presso il centro visite della riserva ad Inarzo in Via Patrioti 22, consigliati scarponi e binocolo.

Sempre alle ore 15.00 i bambini dai 7 agli 11 anni si cimenteranno con la costruzione di un colorato aquilone dalle sagome di fantastici migratori. Rondine, Cuculo, Rondone e Cicogna voleranno con noi sugli aquiloni!

Prenotazione consigliata. Donazione visita guidata 5 € adulti, 3 € ragazzi. Donazione laboratorio aquiloni 7 € soci LIPU € 4.