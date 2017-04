Piede d’Oro: novità Zucchiatti, conferma Ambrosetti

Novità tra gli uomini, conferma tra le donne: questo il verdetto della 8a “Corri e cammina a Cantello”, gara valida come ottava tappa stagionale del circuito “Piede d’oro” e che si è disputata ieri – domenica 23 – nella località al confine con la Svizzera.

A vincere la prova maschile sul percorso “lungo” da 10 chilometri è stato infatti Andrea Zucchiatti, portacolori del Team Di Bi, che ha concluso la prova in 38’23”, con 10″ di vantaggio sul secondo classificato Rahhal Nader dell’Arcisate. A chiudere il podio un altro arcisatese, Sandro Cavallaro, che ha terminato la gara con discreto margine su Daniele Ravelli e Luigi Pignatiello, rispettivamente quarto e quinto.

Tra le donne invece, conferma per la “solita” Sabina Ambrosetti, prima in 41’51”, seguita a debita distanza da Eugenia Vasconi (Team Di Bi) e da Rosanna Urso (Athlon Runners). Ai piedi del podio altre due atlete spesso in evidenza in questa prima parte di stagione: Marta Dani ed Elena Soffia.

La gara di Cantello si è disputata sotto una bella giornata di sole con circa 16°: ottima la partecipazione in termini numerici, con ben 450 podisti al via.

Il “Piede d’Oro” tornerà domenica prossima, 30 aprile, con la 33a Camminata Cuvegliese, in piena Valcuvia.

