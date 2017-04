Sport e studio ad alti livelli: l’esempio di Silvia Pento

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Conciliare lo sport di alto livello e gli studi accademici con grandi risultati: è quanto riesce a fare Silvia Pento, 22enne vicentina (di Arzignano) che è tra le mezzofondiste emergenti del panorama azzurro ma anche studentessa neo laureata all‘Università degli Studi dell’Insubria.

Silvia si allena a Varese ed è una delle “veterane” del College di mezzofondo creato all’interno dell’Ateneo e grazie alla laurea triennale in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale (a Como) ha ottenuto una borsa di studio per frequentare il prestigioso Master di global marketing, comunicazione e made in Italy, un percorso formativo altamente qualificato istituito dal “Centro Studi Comunicare l’Impresa” e dalla “Fondazione Italia Usa”.

«Subito dopo essermi laureata sono stata contattata da Almalaurea che mi ha comunicato di essere stata scelta per una borsa di studio, viste le particolari materie studiate durante il mio percorso accademico. Si tratta di un corso d’eccellenza della durata di un anno che potrò frequentare online; non avrò l’obbligo di spostamenti proprio perché il Master è offerto ai migliori laureati provenienti da tutta Italia che di solito scelgono di proseguire gli studi con una laurea specialistica. Io, dopo la triennale all’Uninsubria, mi sono iscritta all’Università di Lingue Orientali Ca’ Foscari a Venezia».

«L’esempio di Silvia Pento per me rappresenta perfettamente l’esperienza del nostro College – spiega Silvano Danzi, il tecnico che guida il College del Mezzofondo all’Insubria – La possibilità cioè di poter coltivare e sviluppare, ai massimi livelli, studio e sport».