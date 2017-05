Don Ciotti e il partigiano Cin sul palco del Manzoni

don ciotti varese apertura

Il teatro Manzoni di via Calatafimi ospiterà il prossimo 26 maggio alle 21,15 una serata molto particolare che unisce Libera, Anpi, Coop e Filarmonica di Sacconago in un Incontro & Concerto con Don Luigi Ciotti e con l’intervento di Luigi Grossi, il partigiano CIN.

Sul palco si alterneranno molte voci e le musiche della Filarmonica che andranno di pari passo al racconto tra colonne sonore e grandi pezzi del rock, della musica classica, del pop e della musica leggera italiana. Gianluca Bramani condurrà la serata.

L’entrata è libera ma è necessario accaparrarsi i biglietti per essere sicuri di avere un posto. I biglietti sono in distribuzione al colorificio San Michele di Via Quintino Sella, 18 e alla Cartoleria Ul Cartè di via P. R. Giuliani, 5. Per informazioni contattare Ivano al numero 320.8060866