Imu e Tasi si calcolano online

E’ online il nuovo servizio del Comune di Varese per il calcolo Imu/Tasi.

Da oggi i varesini potranno ricevere direttamente sulla propria mail il prospetto di quanto dovranno versare compilando il form sulla pagina dedicata (qui). La richiesta si potrà fare anche scrivendo all’indirizzo calcolo.imutasi@comune.varese.it.

Si ricorda che il versamento dell’acconto IMU+TASI è da effettuarsi entro il 16 giugno 2017 e il saldo IMU+TASI entro il 18 dicembre 2017. Il calcolo IMU/TASI, per i contribuenti che per la prima volta utilizzano il servizio o per coloro che hanno delle variazioni rispetto al 2016, verrà effettuato solo per un numero massimo di cinque immobili. Per chi non intendesse usufruire del sistema online anche quest’anno il Comune di Varese offre il servizio di recapito a domicilio dei calcoli IMU/TASI, unitamente ai modelli F24 già compilati per il versamento.

«Ogni anno inviamo circa 14mila lettere a casa dei varesini e oltre 2000 mail – dichiara Cristina Buzzetti, assessore alle Risorse del Comune di Varese – con il nuovo sistema online, che inauguriamo quest’anno, intendiamo puntare maggiormente sull’innovazione e la modernizzazione dei servizi al cittadino, riducendo allo stesso tempo i costi di spedizione legati all’invio delle buste cartacee».

Per coloro che riceveranno a casa la busta contenente il calcolo IMU/TASI, il Comune chiede di verificare con attenzione il quadro immobili, segnalando all’ufficio eventuali discrepanze. Per informazioni e verifiche per conto di altre persone, occorre presentarsi allo sportello muniti di apposita delega, con fotocopia della carta d’identità del delegante.

Il pagamento dell’IMU+TASI può essere effettuato presso un qualsiasi ufficio postale o sportello bancario, oppure online accedendo alla pagina home banking del proprio istituto di credito. Il pagamento tramite servizi telematici (tra cui è incluso anche il servizio di home banking) è obbligatorio per i soli titolari di partita IVA.

Per informazioni e assistenza sui conteggi è possibile rivolgersi all’Ufficio IMU/TASI in via Sacco 11, ex Palazzina della Cultura. Orari di apertura: da lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle 12,00 – sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00. Tel. 0332-255419 – FAX 0332-255380- email: calcolo.imutasi@comune.varese.it.