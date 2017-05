Picnic botanico e laboratori, il fine settimana è in villa

Un fine settimana di eventi a Villa Della Porta Bozzolo. Continua anche questo weekend l’iniziativa “Maggio in fiore. Il giardino dei saperi e dei profumi “, la rassegna di eventi e attività tutti dedicati al mondo della floricoltura e del giardinaggio.

La cinquecentesca villa di delizie concepita come residenza di campagna dedicata al riposo e al diletto della natura, apre i cancelli del suo rigoglioso giardino all’italiana caratterizzato da un importante patrimonio di piante e fiori e da uno splendido roseto di notevole valore botanico. La corte d’onore ospiterà, tre installazioni floreali della vivaista e architetto di giardini Sofia Meda ispirate alle fioriture di stagione che si susseguiranno da una settimana all’altra, accogliendo i visitatori tra i profumi e i colori di lentischi, piante aromatiche e rose botaniche.

GLI APPUNTAMENTI

Sabato 20 maggio: oltre alle visite del sabato, dalle ore 15 alle 17.30 ogni ora, si terrà un workshop di acquerello botanico a cura di Simonetta Chiarugi, rivolto a persone di ogni età e livello di preparazione.

LEGGI L’INTERVISTA A SIMONETTA CHIARUGI

Alle ore 15, Archeologistics presenta il laboratorio per bambini “La seta e le rose”, grazie al quale i più piccoli potranno rivivere la storia dell’ultimo gelso della villa, custode del mistero die bachi da seta scomparsi e spettatore ogni anno del rifiorire delle mille rose.

Dalle 20 alle 23 si potrà partecipare alla cena botanica a cura del ristorante La Cucina di Casa, che avrà luogo nella corte d’onore all’interno dell’installazione floreale di Sofia Meda. Piatti semplici ma inconsueti guideranno i commensali in un viaggio tra profumi avvolgenti e i colori sgargianti dei fiori (su prenotazione entro giovedì 11 maggio, tel. 3485117534).

Domenica 21 maggio: oltre alla visite guidate alla villa, alle ore 12 verrà presentato il volume di Simonetta Chiarugi “Buon Gardening”, che regala tanti utili consigli su come coltivare, innaffiare, potare le singole piante, ma anche sulla preparazione di tisane, sciroppi, zuccheri profumati ai fiori, decorazioni per la casa con rami, fiori, petali e foglie.

Da mezzogiorno, sarà possibile partecipare al picnic botanico a cura di Cynara Flair, mentre dalle 15 alle 18 appuntamento con “Un pomeriggio con l’architetto” a cura di Marco Baj, esperto di architettura del paesaggio.

Alle 16 Antonella Guzzardi proporrà un laboratorio di conoscenza e degustazione di fiori eduli, mentre i bambini saranno invitati a partecipare al laboratorio La seta le rose a cura di Archeologistics alle ore 11.30, 14.30 e 16.30.

Infine, sabato 27 e domenica 28 maggio 2017, dalle ore 10 alle 18, giunge alla sesta edizione ROSE DI MAGGIO, mostra e mercato dedicata alla “regina dei fiori”, simbolo al contempo di sensualità e purezza, di bellezza ed eleganza. La visita alla manifestazione offrirà anche l’occasione di ammirare lo splendore del roseto della villa, dove sono presenti oltre un migliaio di varietà di rose galliche e botaniche. Alcuni tra i migliori vivaisti italiani specializzati in rose esporranno una vasta collezione di piante sia antiche che moderne, che riempiranno di colori e profumi soavi gli spazi di Villa Bozzolo. Oltre alle rose, sarà anche presente un’ampia selezione di “compagne” considerate ideali per la regina di maggio dalla poetessa e scrittrice inglese Vita Sackville West: clematis, piante erbacee perenni, piante aromatiche, rosacee; non mancheranno inoltre editoria specializzata, piccoli attrezzi da giardinaggio, alimenti al sapore di rosa. Durante la manifestazione, verrà dato ampio spazio al roseto di Villa Della Porta Bozzolo, con speciali visite botaniche al parco e al roseto alle 11 e alle 15, un corso di coltivazione della rosa alle 12 e alle 16, mentre per i più piccoli sarà organizzato un laboratorio a tema a cura di Archeologistics. Dalle 20 alle 23, all’interno dell’installazione floreale di Sofia Meda nella corte d’onore, cena botanica a cura de La Cucina di Casa.

Ingressi manifestazione: Intero € 8.50; Iscritti FAI e Ridotto (bambini 4-14 anni) € 4;

Ingressi workshop: Intero € 30; Iscritti FAI € 24

Picnic botanico + ingresso alla villa: Intero € 26; Ridotto (bambini 4-14 anni) € 14; Iscritti FAI € 21

Acquisto on line su https://www.eventbrite.it/

Giorni e orari: sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle ore 10 alle 18

Per informazioni: Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332/624136; e-mail: faibozzolo@fondoambiente.it; www.villadellaportabozzolo.it

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it e su www.maggioinfiore.it.

Facebook / Instagram