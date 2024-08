Le “chitarre eclettiche“ di Fortino, Serafini e De Stefano faranno suonare la Valcuvia

Dopo la tournée musicale in Andalusia di Antonio Dominguez, la chitarra è ancora una volta al centro della scena alla rassegna MusiCuvia con tre chitarristi giovani, determinati a dimostrare che la chitarra non è sempre più che quanto sembra. La serata di sabato 24 agosto alla Chiesa Nuova di San Vittore in Piazza Zaffrani a Casalzuigno (QUI come arrivare) i tre chitarristi Gianluca Fortino, Marcello Serafini e Paolo De Stefano dimostrano la potenzialità coloristiche, ritmiche, eclettiche ed eccentriche di questo incredibile strumento con brani dai classici al funky al ragtime, tutti all’origine del gruppo e con titoli come Swingle Bells, Bossa Nova Cromatica, Waiting for Christmas e Fingerfly.

Con tutti e tre una formazione classica ai conservatori dei Novara, Milano e Lecce, il trio si nasce come progetto editoriale, è un trio di chitarre inconsueto. Tre amici hanno deciso di unirsi nel nome del condiviso amore per questo strumento per creare un repertorio totalmente originale e contro le norme.

Musicisti, di lunga e comprovata esperienza concertistica e didattica, offrono e sperimentano la propria creatività compositiva al servizio di un repertorio accattivante senza limiti di genere, aperto ad un pubblico il più vasto possibile, convinti che la musica non sopporti confini di sorta se non quelli nella mente e nelle orecchie di chi ascolta. Il Concerto, che si struttura in una quindicina di brani, è in continuo rinnovamento coerente con lo spirito creativo e non sedentario del progetto.

Il trio si è già esibito in diversi festivals e sta per concludere un lavoro di incisione audio/video delle musiche oltre ad un lavoro editoriale di tutte le partiture.

Sotto la sua nuova associazione, MusiCuvia si svilupperà a nome della vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. I concerti sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

CHITARRE ECLETTICHE Chiesa Nuova di San Vittore, Casalzuigno, sabato 24 agosto alle ore 18.00