Sabato 7 settembre ad Aga di Casalzuigno è tempo di swing con Musicuvia

È tempo di swing! Fedele alla sua filosofia di offrire musica di tutti i generi per tutti i gusti, la rassegna MusiCuvia amplia ulteriormente la sua offerta con i ritmi pulsanti, le melodie ricci e i ricordi nostalgici della grande era dello swing.

Sabato 7 settembre ad Aga di Casalzuigno, il gruppo TnB Swing Band ci porterà una serata speciale con brani e canzone come Moonlight Serenade, Hello Dolly, Blue Moon e My Baby Just Cares for Me dai grandi maestri dell’epoca da Glenn Miller, Fats Waller, Ella Fitzgerald e tanti altri.

La TnB Swing Band – Marina Marinaro (voce), Luigi Galli (sax tenore), Francesco Monti (sax contralto), Paolo Colombo (clarinetto), Luca Monti (cornetta), Roberto Clerici (trombone), Fabio Selvini (chitarra), Jonni Lazzarin (contrabbasso) e Davide Rancati (batteria) – ha avuto occasione di esibirci presso tanti eventi e luoghi d’importanza come Sanremo, Festival Cicchetti e Swing di Portobuffolè, CasaVerdi e Le Scimmie di Milano e Hotel Suvretta di San Moritz.

Dal 2008 il gruppo ha fortunatamente quasi tutti gli stessi componenti da allora. Sono diventati amici sul palco, durante i primi concerti si sono accorti che si creavano situazioni assai spassose e hanno giocato. Ogni esperienza musicale era ed è bagaglio di nuove battute da usare nel concerto successivo. Secondo loro, la musica è un’esigenza e lo swing ci permette di fare cose leggere e divertenti, di scherzare con il pubblico.

Per andare in macchina, è consigliato di utilizzare il posteggio di Villa Bozzolo e di proseguire in passeggiata percorrendo via Libertà, via XX Settembre e via per Aga (circa 30 minuti).

Sotto la sua nuova associazione, MusiCuvia si svilupperà a nome della vita culturale della Valcuvia. Gode del sostegno dei comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, le ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed il Pargolario di Cuvio. La rassegna ha ancora del prezioso sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

I eventi sono di ingresso gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.