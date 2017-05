Quattro momenti per celebrare la giornata dello sport

Foto varie di sport

Domenica 4 giugno sarà la giornata nazionale dello sport, la manifestazione di livello nazionale indetta dal Coni (comitato olimpico nazionale italiano).

Il comitato varesino, guidato dal delegato Marco Caccianiga, aderirà all’evento con quattro differenti momenti sparsi per la provincia.

Si parte da Arcisate, dove si svolgerà il torneo di minivolley al centro sportivo di via Giacomini. Ci saranno oltre 300 giovani atleti per la manifestazione organizzata dalla Pallavolo Arcisate.

Il secondo momento di sport sarà a Busto Arsizio, all’azienda agricola “il Paradiso”, dove si svolgerà la gara di ciclismo giovanile “II trofeo Antonietta Ferrari” per atleti dai 7 agli 11 anni.

Al centro di tiro con l’arco di Varese, in via Valle Luna, ci sarà invece una gara di livello interregionale, con tanti iscritti anche da Liguria e Piemonte e la partecipazione dell’olimpionico Michele Frangilli.

Ultimo appuntamento sarà a Olgiate Olona a Villa Gonzaga, sede della società Olonia, una giornata all’insegna dell’atletica leggera.

«Abbiamo scelto – spiega il delegato provinciale Marco Caccianiga – una serie di manifestazioni che rispecchino i nostri obiettivi: la crescita dei ragazzi in età prescolare e scolare. Lo sport può fare bene se condotto da persone competenti. Il Coni in questi anni ha proposto corsi di formazione di istruttori e dirigenti. Per noi la parte educativa è imprescindibile per creare gli atleti del futuro».

Erano presenti alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina, lunedì 29 maggio, alla sala matrimoni del Comune di Varese, anche Linda Casalini e Giuseppe Gazzotti dell’ufficio scolastico, Mariangela Casartelli della Compagnia arcieri Varese, il presidente dell’associazione società sportive Busto Arsizio Massimo Tosi, Cinzia Ghisellini, presidente del Panathlon “La Malpensa”, e il consigliere provinciale Cristina Riva.