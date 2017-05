Una settimana a 30 gradi

Bentornato sole (foto di Angela Boschiroli‎)

Il caldo tutto in una volta, giornate afose dove si trova un momento di tregua all’ombra. Più che la primavera, sulle Prealpi sembra essere scoppiata l’estate. E rimarrà così per diversi giorni. Attenzione, però, alle temperature minime, quelle registrate la notte.

LA SITUAZIONE – Il Centro geofisico prealpino parla di “promontorio anticiclonico che si estende dall’entroterra africano fino all’Europa centrale. Tempo stabile con giornate soleggiate. Le temperature sono oltre la media del periodo. Oggi e domani potrebbero verificarsi dei temporali, ma solo in montagna. In seguito possibilità di rovesci e temporali pomeridiani anche sulle Prealpi e la pianura”.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì 29 maggio “all’alba e al mattino qualche nuvola, poi ben soleggiato. Cumuli sui rilievi nelle ore più calde. Asciutto o isolati temporali in montagna. Temperature senza variazioni. Afa sulla pianura ed in area metropolitana”. Domani, martedì 30 maggio soleggiato, formazione di cumuli a tratti estesa. Asciutto o isolati temporali in montagna. Molto caldo con afa sulla pianura ed in area metropolitana”.

Mercoledì 31: “Soleggiato. Molti cumuli con possibilità di rovesci e temporali pomeridiani. Temperature in lieve diminuzione, ma sempre molto caldo. Afa sulla pianura ed in area metropolitana”.

TENDENZA – “Giovedì 1 e venerdì 2 giugno: soleggiato. Molti cumuli con possibilità di rovesci e temporali pomeridiani. Temperature senza variazioni, molto caldo. Afa sulla pianura ed in area metropolitana”.

TEMPERATURE – Lo scorso 24 maggio, per la prima volta nel 2017 la temperatura massima ha toccato i 30°C a Varese. Il record resta quello segnato il 25 maggio 2009 con 32.5°C. Negli ultimi 50 anni solo 16 giornate nel mese di maggio hanno fatto registrare temperature di almeno 30°C, tutte successive all’anno 2001 con la sola eccezione dei 30°C del 24 maggio 1986. Questa settimana secondo le previsioni nel corso della giornata si toccheranno massime attorno ai 33 gradi: le temperature tenderanno a diminuire di qualche grado verso il fine settimana.

FINESTRE APERTE LA NOTTE? – Attenzione: non siamo ancora in piena estate. Le temperature minime si attesteranno fra i 15 e i 18 gradi: vuol dire che il caldo si avvertirà fino a sera, ma le notti per il momento concederanno qualche tregua, con temperature non canicolari, anzi. Quindi dormire con le finestre socchiuse potrebbe essere la soluzione migliore per non trovarsi al freddo nel cuore della notte.