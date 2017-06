A Torba si scopre come illustrare un libro di fiabe

libri bambini illustrazioni

“Mi racconti una storia?“: nelle giornate di festa, il Monastero di Torba fa da cornice a un piacevole pomeriggio da trascorrere in famiglia per scoprire come nascono un racconto e le sue immagini, dialogare con un vero scrittore o illustratore e conoscere tutti i segreti di un libro.

Nella giornata di domenica 18 giugno 2017 è in programma l’intervento di Anna Láng, illustratrice per la casa editrice Whitestar Kids. A seguire un originale laboratorio, ispirato al tema del libro presentato, in cui i bambini potranno sperimentare l’arte del disegno.

LE INFO

Ingresso:

Iscritti FAI: € 3,00

Intero: € 7,00

Bambini: € 5,00

Famiglia (2 adulti e 2 bambini): € 18,00

Domenica 18 giugno dalle 15 alle 17

Per prenotazioni e informazioni:

FAI – Monastero di Torba, tel. 0331-820301; faitorba@fondoambiente.it

Gradita la prenotazione, fino a esaurimento posti.