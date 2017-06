Allagamento in A8, traffico in tilt

L’acquazzone è durato un’ora o poco più ma è bastato a causare l’allagamento dell’autostrada A8 nel solito tratto: il Km 35.7 in direzione Milano tra Castronno e Solbiate Arno.

La Stradale è intervenuta e ha bloccato il traffico poco dopo l’uscita di Castronno obbligando gli automobilisti ad utilizzare quell’uscita e a non proseguire.

La chiusura è avvenuta in un momento di punta e ha causato qualche disagio: rallentamenti e code si segnalavano ancora attorno alle 19.30.