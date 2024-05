Fratelli d’Italia schiera i suoi candidati a Castronno con Marco Colombo e Lara Magoni

Questa mattina, domenica 5 maggio, il Circolo FDI Ali Libere di Castronno ha ospitato nella sede di via Cavour i due candidati proposti per le prossime elezioni amministrative, in corsa a sostegno della lista di Giuseppe Gabri, e i due candidati alle elezioni europee.

Elisa Agnello e Moreno Lanaro sono stati presentati come i candidati per le imminenti elezioni amministrative, mentre per le elezioni europee c’erano Marco Colombo, noto imprenditore e sindaco di Daverio, e Lara Magoni, ex atleta di fama e attuale sottosegretaria allo sport della Regione Lombardia. La presentazione è stata curata dal coordinatore del circolo, Gigi Agnello, che ha sottolineato l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini per affrontare le sfide future del territorio.

L’evento ha rappresentato una piattaforma per i candidati di delineare i loro piani e visioni per Castronno e per la rappresentanza a livello europeo.