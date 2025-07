L’intelligenza artificiale di Dostoevskij: a Materia una serata con Luca Mari

L’intelligenza artificiale come specchio dell’umano, un confronto che chiama in causa non solo la tecnologia ma il senso stesso dell’essere. È questo il cuore dell’incontro in programma martedì 8 luglio alle 21.00 a Materia Spazio Libero, in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno, dal titolo: “L’intelligenza artificiale di Dostoevskij”.

Ospite della serata sarà Luca Mari, professore ordinario di Logica e Filosofia della scienza all’Università Cattolica e voce autorevole nel dialogo tra scienza, etica e tecnologia. La sua riflessione guiderà il pubblico in un percorso al confine tra cultura scientifica e cultura umanistica, per interrogarsi sul ruolo dell’intelligenza artificiale generativa nel presente e sul suo impatto profondo nelle nostre vite.

Nel confronto con queste nuove “intelligenze” – descritte provocatoriamente come i nostri alieni – si aprono domande che vanno ben oltre l’innovazione tecnologica: cosa ci rende umani? Come cambia la percezione di sé e dell’altro? Quali scelte siamo chiamati a compiere in un’epoca dove le macchine parlano, scrivono, creano?

Ingresso gratuito.