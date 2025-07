87 chilometri di meraviglia: a Materia si presenta la Gran Via del Devero

Lunedì 14 luglio alle 21.00 a Castronno il racconto di un cammino attorno al Monte Cistella, nato dall’amicizia di tre giovani e diventato una guida per esplorare la Val d’Ossola

Un’idea nata tra amici, un cammino lungo 87 chilometri nel cuore della Val d’Ossola, una guida costruita passo dopo passo. È la storia della Gran Via del Devero, che sarà raccontata lunedì 14 luglio alle 21.00 a Materia Spazio Libero, via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno, in un incontro con i tre protagonisti di questo progetto: Matteo Rubino, Martina Forni e Veronica Torchia.

Tutto ha avuto inizio da una domanda semplice: e se costruissimo un percorso per raccontare la bellezza poco conosciuta che ci circonda? Ne è nato un itinerario ad anello, sicuro e adatto a tutti, che abbraccia il Monte Cistella in cinque tappe e attraversa una delle aree più suggestive e autentiche delle Alpi Lepontine. Un cammino pensato per chi ama la montagna, il silenzio, le storie custodite nei luoghi e nei sentieri.

Ma il progetto non si è fermato lì. Da quella esperienza è nata anche una guida: un lavoro indipendente e artigianale, curato nei dettagli, con testi, mappe, tracciati GPS e consigli pratici, frutto della collaborazione tra tre persone con competenze diverse e lo stesso desiderio di condivisione.

Durante la serata a Materia, i tre autori racconteranno la nascita del progetto, i luoghi attraversati, le scelte fatte lungo il percorso e lo spirito che anima questo viaggio. Un’occasione per parlare di montagna, di amicizia e di un turismo lento e consapevole, dove ogni passo può diventare memoria.

Ingresso gratuito. L’evento è organizzato da Anche Io Aps.