Festa dello sport, 23 discipline e società in piazza

Le associazioni e le società sportive cittadine scendono in piazza e si presentano ai gallaratesi.

Domenica 4 giugno la zona pedonale si trasformerà un grande villaggio sportivo, perfettamente allestito dal Naga. Sì, perché la manifestazione è il secondo appuntamento tra quelli inseriti nelle iniziative estive promosse dal comitato commercianti del centro con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento, tradizionalmente in calendario a luglio, è stato anticipato per avere la concomitanza con la chiusura della settimana europea del “Move week”.

Dalle 10 della mattina i diversi stand apriranno al pubblico, proponendo materiale, spiegazioni sulle attività svolte e dimostrazioni live delle diverse discipline. E alle sera, se il tempo sarà clemente, spazio alle esibizioni sul palco allestito in piazza Libertà. Il programma prevede alle 21.15 il ballo country a cura di OFC Arnate; alle 21.35 uno spettacolo con i bimbi della BLS; alle 21.50 ancora i bambini protagonisti con “A tutta danza”; ancora danza (ma del ventre) alle 21.55 con Samsara Club; alle 22.10 seconda uscita di BLS ma questa volta con ballo latino; alle 22.25 esibizione delle ragazze di “A tutta danza”; alle 22.35 e alle 22.50 “secondo atto” della danza del ventre e del ballo latino.

Da parte degli organizzatori, come per ogni manifestazione del Naga, è stato rivolto ai commercianti del centro l’invito a tenere alzate le saracinesche.

Cliccando qui potete aprire la mappa degli stand con l’elenco delle associazioni e delle società sportive che hanno aderito all’iniziativa.