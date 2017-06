“Generazione web”: è tempo di bilanci per la scuola digitale

Generazione web (inserita in galleria)

Scuola digitale, innovazione tecnologica e didattica innovativa. La scuola cambia e così i modelli si innovano e seguono il progresso tecnologico.

Generazione Web è il progetto di Regione Lombardia che sostiene da anni il cambiamento: lavagne interattive ma anche tablet e spazi virtuali di condivisione stanno attuando la rivoluzione digitale scolastica.

Il grande cambiamento è affidato agli “animatori digitali” docenti selezionati dalle singole scuole che si formano, conoscono, sperimentano e condividono con i colleghi le novità continue che la scuola digitale approva.

Per fare il punto dei risultati ottenuti da Generazione Web nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, a Villa Gagnola di Gazzada Schianno sabato 24 giugno dalle 8.30 alle 12.30 si ritroveranno i docenti coinvolti. Si tratta di 1285 professori coinvolti che hanno seguito corsi di aggiornamento per un totale di 16.810 ore suddivise in 68 corsi specifici su didattica innovata dalla tecnologie, metodologie didattiche e ICT.

Quattro le scuole capofila che hanno dato vita a momenti di conoscenza: l’IC Vaccarossi di Cunardo, con 241 insegnanti, l’Isiss Daverio-Casula di Varese con 406, l’IS Gadda-Rosselli di Gallarate che ha visto il gruppo più corposo con 413 docenti e l’IC I. Militi di Saronno con 225.

Ospiti della giornata saranno i prof. Stefano Rossi e Angelo Bardini, che mostreranno alcuni elaborati ed uno spazio di raccolta di numerosi materiali prodotti. I docenti possono anche candidarsi per proporre la presentazione dei propri elaborati durante il seminario. Sarà cura dei referenti e del team di formazione selezionare un elaborato per ciascuna scuola capofila.

La giornata servirà anche per fare il punto in vista del nuovo bando uscito di Generazione Web” che sosterrà nuovi percorsi e idee.