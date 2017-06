Il paese toccato dalla fiaccolata per il 90°di AVIS

Foto varie

Domenica 25 giugno il Comune di Cunardo ospiterà uno dei principali eventi delle celebrazioni per il 90° di fondazione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue. Sarà infatti la meta di una fiaccolata di oltre 400 km nel nome del fondatore dell’Avis nazionale, Vittorio Formentano.

Un percorso che unirà idealmente la sua città natale, Firenze, con il paese di adozione, Cunardo, che ne ospita orgogliosamente le spoglie. La fiaccola verrà accesa a nel capoluogo toscano domani, venerdi 23 giugno, e arriverà in provincia di Varese dopo tre giorni e due notti ininterrottamente a staffetta. La “Carovana” è organizzata dall’Avis-Aido di Grumello del monte (BG) e sarà composta da marciatori, autisti (con 17 automezzi) e accompagnatori, per un totale di circa 50 persone.

Prima dell’arrivo a Cunardo previsto per le 17.00, il percorso prevede altre due tappe varesine: Origgio, alle 11.20 in Piazza di Corte fabbrica, e Malnate, alle 15.05 in via Giordano Bruno.

Questo invece il programma della cerimonia finale:

– Ore 16,00 – 16,30 Accreditamento Gruppi Alpini e Sezioni Avis nell’area adiacente al cimitero di Cunardo (via Ugo Foscolo).

– Ore 17,00 Arrivo della fiaccola al Cimitero di Cunardo.

– Ore 17,15 Inizio cerimonia di commemorazione al Dr. Vittorio Formentano presso la cappella di famiglia. Ove è sepolto. Al termine omaggio al cippo intitolato al Dr. Formentano, situato nei pressi della Chiesa Parrocchiale S. Abbondio di Cunardo per gli onori a cura del Gruppo Alpini Cunardo.

– Ore 18,00 Corteo fino all’anfiteatro intitolato a “Vittorio Formentano” presso Piazza IV Novembre.

– Ore 18,30 Celebrazione della S. Messa, alla quale seguiranno gli interventi ufficiali.

– Ore 20,00 Cena Avisina presso la Baita del Fondista a Cunardo.

L’evento è organizzato da: Avis-Aido di Grumello del monte (BG) e l’Avis Cunardo Valganna-Valmarchirolo. Con il patrocinio dell”Avis nazionale, regionale e provinciale, delle province di Varese, Bergamo, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Parma, del Comune Grumello del monte (BG), Cunardo, Firenze, Malnate, Origgio, Modena e tanti altri comuni uniti dalla volontà di celebrare una così importante ricorrenza.A questo link si può scaricare la brochure ufficiale della manifestazione.

La giornata di domenica, avrà un piacevole preambolo organizzato dall’AVIS Cunardo Valganna-Valmarchirolo, Sabato 24 giugno alle 21,00 presso il Teatro Don Bosco di Cunardo la Compagnia della Crocetta di Gallarate porterà in scena la commedia “Garbui par spusà la Tusa”.