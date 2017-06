La musica \"live\" conquista la stazione di Saronno

“La stazione di Saronno è luogo di forte passaggio: tantissimi saronnesi e non vi transitano ogni giorno. E allora non vi è luogo più adatto per far si che la musica (di qualsiasi genere) raggiunga le persone, le appassioni ed emozioni”

E’ il commento dell’assessore alla Cultura Lucia Castelli che ha partecipato nella giornata di ieri all’iniziativa organizzata nello scalo ferroviario di piazza Cadorna.

Un debutto che ha suscitato grande partecipazione, interesse ed entusiasmo nei pendolari e nei viaggiatori saltuari. In occasione della Festa della Musica, manifestazione europea nata con l’intento di portare la musica nelle strade, nelle piazze e in luoghi non usuali, stazioni ferroviarie e metropolitane, il Comune di Saronno con Cra Fnm Sezione Sorriso, ha allestito punti musicali nella stazione ferroviaria di Saronno Centro dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.

Nel sottopasso si sono esibiti cinque componenti della Celtic Harp Orchesta, prestigiosa formazione di fama internazionale. Al gazebo al binario 1 si sono alternati al pianoforte i maestri Massimo d’Alessio e Vincenzo Urso. Chi invece si è trovato a transitare in prossimità del binario 6 ha potuto assistere alla performance del dj Carlo Moscariello. Applauditissimo anche il Corpo Musicale Cittadino di Saronno. Nell’atrio della biglietteria, infine Luca Crespi, Lorenzo Testa e Guido Domingo hanno proposto un repertorio di musica tradizionale irlandese.

“Un grazie sentito – ha concluso l’assessore – agli artisti che si sono esibiti sotto un sole cocente e grazie al Cra di ferrovie Nord che ha reso possibile questa giornata speciale per la stazione di Saronno”.