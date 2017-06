La sagra della formaggella del Luinese

Foto varie

Il prossimo fine settimana a Cuveglio andrà in scena la formaggella del Luinese, in una sagra organizzata da Comunità Montana, Comune e Pro Loco di Cuveglio e dal Consorzio di Tutela della Formaggella del Luinese.

Il consorzio avrà un proprio stand istituzionale e con tre momenti formativi nella giornata di domenica: in mattinata, durante il convegno con la presentazione del Progetto di Filiera caprina di Slow Food Lombardia “ Sopralapanca” da parte del responsabile Dott.Fabio Ponti; e nel pomeriggio test del nuovo formaggio del progetto il “Capracanta” con responsabili di Slow Food e di Onaf.

Si terrà anche la Presentazione e degustazione della Robiola di Roccaverano del Presidio Slow Food.

PROGRAMMA SABATO 24 GIUGNO

9:00 Arrivo animali

10:00 Apertura mercato

12:00 Apertura stand gastronomico

14:00 Battesimo dell’asino

21:00 Serata danzante (orchestra Arbore)

PROGRAMMA DOMENICA 25 GIUGNO

10:30 Convegno: La formaggella del Luinese un’opportunità per il territorio

10:00 Battesimo dell’asino

10:30 Laboratorio un’ora da casaro

11:00 Laboratorio (sapone) in casa

12:00 Apertura stand gastronomico

15:00 Degustazione guidata Formaggella del Luinese dop con Dott. Marco Imperiali

15:00 Laboratorio per bambini un’ora da casaro

16:00 Merenda per bambini 16:00 Degustazione guidata “amici della Formaggella” (robiola roccaverano dop e capracanta) con il Dott. Beppe Casolo 19:00 Apertura stand gastronomico

20:30 Estrazione sottoscrizione a premi

21:00 Serata danzante (orchestra Full-Band)

PROGRAMMA CONVEGNO DOMENICA 25 GIUGNO

10:30 Introduzione evento Dott. Giorgio Piccolo Presidente Comunità Montana Valli del Verbano – Sindaco di Cuveglio

Dott. Luciano Pezza Ass. agricoltura e bilancio Comunità Montana Valli del Verbano

I beni pubblici al servizio delle Az. Agricole

10:45 Mattia Crivelli Presidente consorzio Situazione attuale e possibili sviluppi della Formaggella del Luinese

11:15 Dott. Giorgio Zanatta Agronomo esperto in allevamento caprino

Il patrimonio zootecnico delle Valli Varesine e l’integrazione nel territorio

11:45 Dott. Fabio Ponti Agronomo Slow Food Lombardia

Il progetto sopralapanca e la Formaggella del Luinese

12:15 Conclusioni

COME ARRIVARE – La sagra si terrà all’area feste Santa Maria di Cuveglio, lungo la via Battaglia di San Martino: percorrere la statale 394 in direzione Luino, il posto si trova sulla destra superato l’abitato di Cuveglio