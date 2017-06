Legnano torna al Centrodestra, Fratus è il nuovo sindaco

Legnano torna al Centrodestra. Il nuovo sindaco di Legnano è Gianbattista Fratus che ha vinto il ballottaggio contro il sindaco uscente Alberto Centinaio. Dopo soli 5 anni di Centrosinistra, dunque, torna sullo scranno più alto di Palazzo Malinverni un sindaco espressione del Centrodestra unito (Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le due liste civiche Legnano Futura e Proteggiamo Legnano).

Il risultato consegnato alla storia parla chiaro ed è stato chiaro sin dalla chiusura dei primi seggi: alla fine Fratus ha ottenuto 10865 voti pari al 55,84% contro gli 8591 voti di Centinaio che si è fermato al 44,16%. L’affluenza è stata molto bassa: 42,61% contro il 48% di 5 anni fa (ma si votava su due giorni). foto di Legnano

Le prime parole del nuovo sindaco le ha dedicate a tutti coloro che hanno lavorato per la sua campagna elettorale: «Senza tutti coloro che mi hanno aiutato non sarei diventato sindaco – ha detto ai microfoni di Legnanonews ma poi ha aggiunto – la vittoria di stasera è la dimostrazione che si può vincere solo con un Centrodestra unito, non solo a livello locale ma anche nazionale». Cinque anni fa, infatti, Lega e Forza Italia si presentarono separate e consegnarono la vittoria al Centrosinistra.

Anche il sindaco uscente ha voluto rilasciare una battuta: «Non nascondo l’amarezza di non essere riuscito a trasmettere tutto quello che la mia amministrazione ha fatto in cinque anni. Sono sereno e sono contento per aver fatto tutto il possibile. Mi rimarrà sempre dentro l’umanità che ho incontrato. Complimenti a Fratus per la bella vittoria e gli faccio gli auguri perchè governi solo ed esclusivamente per il bene di questa città».