“Fuori tutto” allo Stendipanni

Ancora un’apertura straordinaria dello Stendipanni, il mercatino della solidarietà gestito dall’associazione di Azzate Mamme in Cerchio.

Il “fuori tutto” del mercatino avrà luogo sabato 17 giugno dalle 9, 30 alle 12,30: l’esposizione di abbigliamento per neonati e bambini e di oggetti per la prima infanzia sarà in tutto il salone dell’oratorio che si trova in via a Acquadro, 30 ad Azzate, sotto il cinema Castellani.

Si ricorda che “Lo Stendipanni” non è un mercatino tra privati: chi desidera servirsene dovrà dare un’offerta che verrà poi utilizzata per aiutare le famiglia in difficoltà.