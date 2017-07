Al via “Estate allo scalo”: nasce il villaggio dell’intrattenimento

Un grande spazio eventi dedicato ai milanesi e ai turisti che vogliono vivere appieno la città. Un progetto che rende viva e attraente una delle sette aree ferroviarie dismesse in attesa del grande piano di rigenerazione urbana previsto nei prossimi anni.

Parte venerdì 21 luglio “Estate allo Scalo”, l’iniziativa pensata e realizzata in collaborazione con Confcommercio Milano allo Scalo di Porta Genova.

Nell’area che durante il semestre di Expo 2015 ha ospitato il Mercato Metropolitano nascerà un villaggio di circa 5.000 mq dedicato all’intrattenimento per tutte le età; lo spettacolo del cinema serale, sport, spazi per la lettura, aree dedicate ai bambini, zone relax, eventi speciali, street food. Lo scalo sarà animato fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 17 all’1 nel weekend dalle 11.30 all’1.

«Lo Scalo di Porta Genova, per la vicinanza con i frequentatissimi Navigli, è il teatro ideale per questo progetto che animerà l’estate di chi resta in città – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran – Il processo per la rigenerazione degli scali ferroviari è finalmente iniziato e in attesa di veder nascere i nuovi quartieri, vogliamo che queste aree tornino fin da subito a disposizione dei milanesi, soprattutto dei più giovani. Ringraziamo quindi chi ha contribuito a realizzare un’iniziativa che risponde pienamente a questa necessità».

«Gli scali ferroviari, 674mila mq. complessivi di superficie lorda, sono una grande occasione di riqualificazione e sviluppo della Milano futura. ‘Estate allo Scalo’ di Porta Genova è primo un esempio concreto, grazie alla collaborazione di importanti sponsor e operatori, del nostro impegno per la loro valorizzazione temporanea – afferma Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano – creando, nell’area dei Navigli di forte richiamo per il turismo, un volano di attrattività per locali e attività commerciali».