Una pro loco per “salvare” il mercatino di Natale

Il mercatino di Galliate Lombardo, parte seconda (inserita in galleria)

Anche Galliate Lombardo avrà finalmente la sua Pro Loco. Già perché Galliate Lombardo non ha mai avuto una pro loco e sarà questa una delle prime azioni concrete della nuova amministrazione di Angelo Bertagna.

La decisione nasce da un’esigenza ben precisa: tenere in vita il mercatino di Natale, una manifestazione molto attesa e apprezzata, non solo in paese. Subito dopo le elezioni, seguite al periodo di commissariamento, l’associazione “Amici di Galliate” che da sempre organizza il mercatino di Natale si è sciolta.

“Abbiamo preso atto della decisione ma abbiamo anche colto l’occasione per pensare a qualcosa di diverso, un’organizzazione se vogliamo più complessa ma che tenesse insieme tutte le piccole associazioni del paese”, spiega Alessio Crespi capogruppo di maggioranza.

“Quindi sono state chiamate a raccolta i rappresentati dei gruppi che operano in paese e abbiamo chiesto loro se fossero interessati ad entrare a far parte di un unico organismo. La risposta è stata davvero molto positiva – continua Crespi – e questo ci ha spinto a procedere”.

Ed ecco quello che accadrà: “Questa nuova associazione, che dovrà avere come scopo primario quella della promozione del luogo, vorrebbe diventare il catalizzatore delle numerose realtà di volontariato presente nella nostra comunità cercando di unire tutte le capacità, le idee e la voglia di fare di ogni galliatese – si legge in un documento del comitato promotore della Pro Loco, del quale fa parte anche il sindaco Angelo Bertagna.

Uno degli eventi principali al quale la nascente Pro Loco dovrà fin da subito porre attenzione è l’organizzazione del mercatino di Natale che si terrà per le strade del centro storico domenica 26 novembre.

“Perciò vorremmo invitare tutti i cittadini interessati a intraprendere questo nuovo cammino a contattarci al più presto per prendere parte a questo nuovo passo per la storia del nostro bel paese”.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 12 luglio alle ore 20.30 nella sala consiliare del comune ma chi volesse prendere contatti prima e chiedere ulteriori informazioni potrà scrivere a proloco.galliatelombardo@gmail.com.

“Vogliamo però che sia chiara una cosa – conclude Alessio Crespi – la nuova Pro Loco sarà autonoma e indipendente da questa amministrazione comunale. Noi l’aiuteremo a nascere ma poi camminerà con le proprie gambe e speriamo che di strada ne faccia tanta”.