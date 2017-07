Un’estate “bollente” per i vigili di Cardano al Campo

incidente luglio 2017 Cardano al Campo

Inizio di luglio bollente per la Polizia Locale di Cardano al Campo, comandata dal Commissario capo Simona Berutti.

L’attività è stata infatti molto superiore al normale: in due settimane quattro autovetture ed un ciclomotore sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa.

Sono stati poi rilevati due incidenti stradali con feriti ed uno con solo danni ai veicoli: in particolare nel pomeriggio del 4 Luglio, nella centrale Via Gramsci, un ciclista, forse a causa di distrazione, ha tamponato un’autovettura tanto violentemente da sfondare ed entrare letteralmente nel lunotto posteriore. Il ciclista, un uomo di 63 anni, è stato trasportato in ambulanza con codice giallo all’ospedale di Gallarate.

Nella giornata di giovedì 13 luglio, grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Varese, veniva rintracciato il conducente del furgone che dopo aver tamponato l’utilitaria di una pensionata si allontanava senza lasciare i propri dati. E.N., che guidava con patente sospesa perché rimasto senza punti, è così riuscito così a collezionare sanzioni per oltre seimila euro.

Sono inoltre proseguite le attività di pattugliamento serale, che tra le altre cose hanno anche lo scopo di presidiare alcuni punti della città particolarmente sensibili in tema di comportamenti anomali, che creano preoccupazione tra i cittadini.