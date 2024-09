Notte “bollente” da Varese a Gallarate: risse e aggressioni impegnano soccorritori e forze di polizia

Notte di litigate, scazzottate e aggressioni quella tra sabato e domenica, che ha visto soccorritori e forze di polizia intervenire in tutta la provincia dalla serata di sabato e fino all’alba di domenica,

Ad aprire l’elenco degli interventi un’aggressione che si è verificata a Legnano poco prima delle 22 di sabato sera, nei pressi della Galleria Cantoni. Coinvolti due uomini di 36 e 48 anni, un o dei quali finito in ospedale a Legnano. Sul posto la Polizia e un’ambulanza.

Mezz’ora, alle 23,30 dopo un altro evento ha richiamato soccorritori e carabinieri a Cardano al Campo, per sedare una violenta lite tra due persone in via Al Campo. Ad avere la peggio una donna di 38 anni soccorsa in codice verde che non è stata però portata in ospedale.

La mezzanotte era scoccata da due minuti quando l’allarme è scattato a Busto Arsizio: in via Carlo Noè è scoppiata una rissa che ha visto due persone ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto oltre all’ambulanza anche i carabinieri di Busto Arsizio.

Nel cuore della notte poco prima delle 3,30 i soccorsi intervenuti a Varese, dove si è verificata un’aggressione in via Nuccia Casula. A farne le spese un uomo di 37 anni, soccorso in codice giallo. Sull’episodio indaga la Questura di Varese.

L’episodio più grave a Gallarate, alle 5 di domenica mattina. Coinvolti in questo caso due giovanissimi, un ragazzo di 17 anni e uno di 21 protagonisti di un violento litigio in piazza Garibaldi durante il quale è spuntata anche un’arma “bianca”, forse un coltello. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. I due ragazzi sono stati portati in ospedale, uno a Busto Arsizio in codice verde e uno a Varese in codice giallo.

In questa notte agitata sono stati innumerevoli anche gli interventi per soccorrere persone che si sono sentite male per il troppo alcol ingerito o per l’uso di sostanze.