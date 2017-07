Verso la fusione tra i Comuni, il Pd protesta con il sindaco

Una carrellata dei luoghi che abbiamo visitato nella tappa del 141Tour a Varano Borghi, il 20 luglio 2015

L’avvio della macchina per il processo di fusione tra i comuni ha provocato il primo inciampo nei rapporti con l’opposizione varanese in Consiglio comunale. Il Partito Democratico, appresa la notizia dai giornali, ha esternato tutto il proprio disappunto.

“Tralasciamo ogni commento riguardo al fatto che una comunicazione di tale importanza non sarebbe stata da fare a mezzo stampa, bensì tramite le corrette vie istituzionali – spiega il consigliere Giacomo Caielli -. Questo denota nuovamente la volontà pressoché nulla di coinvolgere le opposizioni in questo importante processo decisionale, che avrebbe richiesto come minimo la convocazione della commissione affari istituzionali prima di essere presentato alla discussione consiliare. Da questo si desume che coloro che sostengono che si stiano mettendo la cittadinanza e i consiglieri di opposizione davanti al fatto compiuto, evidentemente, potrebbero non avere tutti i torti”.