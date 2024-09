Una giornata per imparare le basi della difesa personale a Varano Borghi

Si è svolto sabato 14 settembre alla palestra di Varano Borghi il corso di difesa personale metodo israeliano organizzato gratuitamente ogni anno dall’Accademia dello Sport varesina.

L’evento aperto a tutte le persone di ogni età è stata l’occasione per imparare le principali tecniche di difesa, ma soprattutto per conoscere alcuni comportamenti utili per ridurre il rischio di aggressione e prevenire eventuali situazioni pericolose. Tra questi: ricordarsi di prestare attenzione a quello che succede intorno quando si cammina all’aperto, ricordarsi di bloccare le portiere non appena si sale sulla propria auto, evitare di discutere con persone chiaramente alterate e – se mai ci si dovesse trovare in una situazione di pericolo – attirare l’attenzione di altre persone su di sé, cercare di fuggire e utilizzare le tecniche di difesa solo se non c’è altra alternativa per mettersi in salvo.

A condurre il corso sono stati gli istruttori dell’Accademia dello Sport varesina guidati da Stefano Gallucci. Alla manifestazione sono intervenuti anche il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi e l’assessore Ramona Caffiero.