Visite in lingua tedesca a Villa Della Porta Bozzolo

Visite guidate in lingua tedesca per tutti i mercoledì di luglio e di agosto. Lo speciale appuntamento per turisti è a Villa Della Porta Bozzolo, di proprietà del FAI- Fondo Ambiente Italiano. In un momento in cui il numero di turisti sulle sponde del Lago Maggiore e non solo è molto alto infatti, l’offerta è proprio indirizzata a loro.

Villa Della Porta Bozzolo è una residenza rurale nel sedicesimo secolo, poi nobile casa nel diciottesimo e con i suoi affreschi e unici giardini all’italiana l’ascesa e la caduta di un’einheimlichen nobile famiglia. saloni raffinati in stile rococò con attrezzature che irradiano la bellezza di un tempo e una scala palco con terrazze, aiuole e antica varietà di rose che celebrano l’arte e la natura.

La guida inizia alle 16 e costa solo 2 € in più rispetto al normale prezzo d’ingresso. è consigliata la prenotazione. La villa è raggiungibile in auto attraverso la Valcuvia e autobus si ferma di fronte alla villa.

I biglietti per Villa Della Porta Bozzolo- luglio / agosto –

Adulti: – da Mercoledì a Sabato € 7; – domenica € 8,50

Bambini: (4-14 anni – anni): € 3

Gli studenti con carta dello studente: € 4

I membri del National Trust, residenti Accompagnato Disabili: gratuito

Famiglie: da Martedì a Sabato € 18; Domenica – € 20

Contatti: FAI – Villa Della Porta Bozzolo – Viale Camillo Bozzolo, Casalzuigno 5-21.030 (Varese). T. 0332/624136 e-mail: faibozzolo@fondoambiente.it www.villabozzolo.it. – Facebook: https://www.facebook.com/villadellaportabozzolo/