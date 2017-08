Addio a Nanni Svampa, ultimo baluardo della canzone milanese

Foto varie

Cappello di sghimbescio, baffo sottile a incorniciare la ghignata, battuta graffiante, pronta per qualsiasi situazione. E poi le canzoni, perfettamente cucite sul personaggio.

A 79 anni ci ha lasciati Nanni Svampa, l’ultimo baluardo della canzone tradizionale milanese (e perché no, anche varesotta), che grazie al suo lavoro – tanto divertente quanto instancabile – é sopravvissuta alla fine del mondo che era raccontato nei propri testi. Un mondo che spaziava dalle aie di campagna ai tavolacci d’osteria, dagli ambienti della ligéra a quelli delle fabbricerie. Svampa, anzi, il Nanni, con la su attività artistica, ha tenuto in vita personaggi e situazioni che altrimenti sarebbero andati perduti.

L’inventore dei Gufi, che durarono solo pochi anni ma lasciarono un segno indelebile nel panorama della musica italiana, l’uomo che ha portato Brassens in Italia, cantandolo in milanese, si è spento ieri sera a Varese all’età di 79 anni. Milanese doc, Svampa negli ultimi anni aveva scelto il Varesotto, tornando a vivere in quella Porto Valtravaglia che lo aveva accolto da bambino, sfollato insieme alla famiglia. Ed è lì, che nel 2013 lo avevamo incontrato e intervistato, durante la tappa del 141Tour a Porto Valtravaglia.