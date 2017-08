Il commerciante: “E’ un danno enorme”

Duro sfogo di commerciante del centro, Paolo Ambrosetti, titolare di una apprezzata valigeria e animatore di un comitato che da tempo ha intavolato un dialogo con l’amministrazione comunale. Ambrosetti però accusa il Comune di aver sbagliato tutto sul piano della sosta.

“Voglio dare atto a questa Amministrazione – scrive – di avere il merito di provare a fare qualcosa lavorando sulle tariffe e cercando di far quadrare i conti, ma il nuovo piano della sosta è un enorme danno al tessuto commerciale varesino. Ma quale “brand Varese”.

Ma quale “Varese Land of Tourism”. Ma quale “Varese riparte”.

Spiegatemi qual è il binomio (tutto da dimostrare) tariffa più alta uguale acquisti più veloci. Io voglio che il cliente rimanga in centro – continua – per acquistare da me e dai miei colleghi, mica abbandonare rapidamente Varese per non pagare troppo.



Non si fa altro che creare concorrenza sleale – osserva- con i centri commerciali delle zone limitrofe Varese: perché per loro parcheggi gratis e per noi, operatori del centro, no? Addirittura deve essere l’Amministrazione Comunale – conclude – a decidere questa concorrenza? No, non ci siamo!”.

Il post completo.