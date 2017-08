L’Armani Milano in campo per la Eolo Cup

Foto varie

Appassionati di basket, segnatevi questo evento in agenda: Sabato 26 Agosto alle ore 19.00 al PalaEolo (ex Palamico) in via del Lago 2 a Castelletto Sopra Ticino andrà in scena l’amichevole prestagionale tra EA7 Armani Milano e Novipiù Junior Casale.

Dopo la pausa estiva dei campionati e alla vigilia degli Europei di basket, cosa c’è di meglio di una partita di spessore per fare il pieno di adrenalina sportiva?Due squadre che si apprestano ad affrontare due campionati di livello: la Novipiù Casale esordirà ufficialmente Domenica 1 Ottobre contro Siena nel girone ovest della serie A2, mentre l’Olimpia Milano debutterà, sempre domenica 1 Ottobre, a Cremona nella massima serie.

Un appuntamento da non perdere per i tifosi delle due squadre e per tutti gli amanti della palla a spicchi che, come spesso succede, si lega ad iniziative di interesse sociale: parte dell’incasso della serata verrà infatti devoluto ai progetti promossi da AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, e all’Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale Amicigiò, che promuove sul territorio di Castelletto Ticino e dintorni attività inclusive tra cui il Baskin e sarà presente con uno stand.

Vista la portata del valore sociale e sportivo dell’Eolo Cup, il Comune di Castelletto ha scelto di dare il pieno sostegno concedendo il Patrocinio e inserendo l’evento all’interno della Notte Bianca cittadina, il Summer Party tra il Parco Comunale e le vie del centro.

I biglietti della partita saranno acquistabili online su www.vivaticket.it (posto unico 10 euro ma ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni) e daranno la possibilità di avere uno sconto del 10% presso le bancarelle del Summer Party aderenti all’iniziativa.