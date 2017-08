L’assessore al bilancio: “Delusa dai conti”

«Delusa dai conti, pensavo di trovare una situazione idilliaca». L’Assessore con delega al Bilancio Marinella Colombo commenta l’assestamento di bilancio approvato durante lo scorso consiglio comunale. «L’assestamento di bilancio che è stato approvato lunedì 31 luglio in Consiglio Comunale, in gran parte,

ha riguardato delle poste relative al piano di zona, al personale e al parco Pineta che andavano stanziati in quanto erano confluiti nell’avanzo vincolato».

Nel dettaglio 30mila euro sono stati messi a bilancio per la 32esima fiera zootecnica che si svolgerà a settembre. Inoltre 65mila euro destinati per le manutenzioni ordinarie urgenti per scuole elementari (20.000 euro) e strade (45.000 euro).

«Per quanto riguarda gli emendamenti presentati in consiglio, tutti hanno avuto un parere contabile di inammissibilità – spiega l’assessore -. Personalmente, sono un po’ delusa dal bilancio visti i vari sbandieramenti pensavo di trovare una situazione idilliaca, invece gli unici miglioramenti nascono da interventi legislativi un po’ meno restrittivi di quelli vigenti nel 2011 e 2012 e da una gestione finanziaria più razionale grazie al nuovo Ragioniere capo».