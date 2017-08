No auto, c’è il paletto nel vicolo

Continua la politica di rigore sul rispetto della zona pedonale, la ztl del centro storico di Varese. L’ultima misura è l’istituzione di un paletto per bloccare il passaggio delle auto in Vicolo Zeni, alla confluenza con il corso Matteotti.

La giunta comunale, come ha spiegato più volte il vicesindaco Daniele Zanzi, ha lavorato molto per il rispetto della ztl: ha istituito telecamere e nei mesi scorsi, per evitare il passaggio di auto in via Griffi, aveva anche posizionato le fioriere di cemento.

Alcuni residenti hanno, in primavera, equivocato alcune indicazioni passando da via Donizetti e facendosi multare, ma la polizia locale su indicazione della giunta ha sanato le multe per non esacerbare gli animi (foto di Marco Bordonaro).

Altre zone pedonali potrebbero sorgere in futuro?

Il dibattito in comune è su via Robbioni, dove stanno riaprendo alcuni negozi, e dove la giunta sta ragionando se cambiare qualcosa. In via Sacco ad esempio i commercianti chiedono che venga costruito un marciapiede sul lato dei negozi.