Pro Patria, altro test da sette

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Prosegue in maniera più che positiva la preparazione della Pro Patria, che mercoledì a Marnate ha incontrato in amichevole la formazione di Eccellenza piemontese dell’Orizzonti United.

La squadra di mister Ivan Javorcic si è imposta con il rotondo punteggio di 7-0. Il primo tempo si è chiuso con il parziale di 3-0 con la doppietta di Gucci e la rete di Mozzanica. Nella ripresa, altre quattro reti: un autogol di Bigotti e poi un tripletta negli ultimi 3’ di gara da parte di Pedone.

Ancora prove sul 3-5-2 per la Pro Patria – per l’occasione in maglia arancione -, che continua a lavorare sulla difesa a tre con buoni risultati.

Pro Patria – Orizzonti United 7-0 (3-0)

Marcatori: Gucci al 15′, Mozzanica al 17′, Gucci al 45′, aut. Bigotti all’80′, Pedone all’87, all’88′ e al 90′

Pro Patria: Guadagnin, Colombo, Marcone, Ugo, Cottarelli, Arrigoni, Mozzanica, Gazo, Veroni, Gucci, Le Noci (46′ Ghioldi) Entrati al 68′: Scuderi, Zaro, Molnar, Chiarion, Pedone, Pettarin, Galli, Disabato. Allenatore: Ivan Javorcic.

Orizzonti United: Berghin Rose; Vachino, Giordano, Camilli, Modena; Gnisci, Carini, Beretta, Visciglia; Cirillo, Germano. Entrati nella ripresa: Lanza, Bigotti, Garetto, Farjaoui, Rota, Benincasa, Iervolino, Greco, Curcelli, Ramello, Crupi. Allenatore: Pier Luca Peritore.