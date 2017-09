A tu per tu con la storia insieme al FAI

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal MiBACT, dedicate alla cultura e alla natura, il Monastero di Torba e Villa Della Porta Bozzolo, beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona e a Casalzuigno, in provincia di Varese, sveleranno ai visitatori le ricchezze artistiche e paesaggistiche di cui sono custodi. Gli appuntamenti sono per sabato 23 e domenica 24 settembre; domenica 1 e 15 ottobre 2017 al Monastero di Torba e sabato 23 e domenica 24 settembre; domenica 22 e 29 ottobre 2017 a Villa Della Porta Bozzolo.

Al Monastero di Torba sabato 23 e domenica 24 settembre si potranno ammirare i Paesaggi naturali e paesaggi antropici: un appuntamento dedicato alla scoperta dell’antica zona di Castelseprio e Torba, con un approfondimento sui recenti scavi nell’area del castrum e sull’evoluzione del borgo. Si partirà da Torba alle ore 15 e si proseguirà fino a Castelseprio.

Domenica 1 ottobre, sarà la volta dei Colori dalla natura: si potranno conoscere e sperimentare i pigmenti e le tecniche di esecuzione degli affreschi attraverso le pitture del monastero. Sarà inoltre possibile visionare i frammenti di affreschi provenienti dallo scavo della chiesa di Torba. L’incontro vedrà la partecipazione della dott.ssa Laura Binda.

Domenica 15 ottobre, si scopriranno le Antiche genti: un incontro che permetterà di svelare caratteristiche e stile di vita dell’antica popolazione locale, di osservare il materiale proveniente da sepolture archeologiche grazie anche a un antropologo che sarà a disposizione dei visitatori.

A Villa Della Porta Bozzolo sabato 23 e domenica 24 settembre si esploreranno i Paesaggi in Valcuvia: un percorso in contemporanea per adulti e bambini che permetterà di analizzare l’architettura del parco, inoltrarsi verso il belvedere (15 minuti, sentiero facile), arrivare alla sua sommità per poi proseguire verso la frazione di Aga e l’oratorio campestre di S. Bernardino. I più piccoli seguiranno il tracciato con un’antica mappa e avranno la possibilità di conoscere frutti, foglie, alberi e orientarsi fra spazi naturali e antropici. Una merenda a base di frutta sarà messa a disposizione degli ospiti. Si consigliano calzature comode e un piccolo zaino con acqua.

Domenica 22 ottobre sarà la volta dei Paesaggi agrari: attraverso le vicende dei Della Porta e le mappe delle loro acquisizioni terriere, si potrà osservare uno spaccato dei paesaggi agrari della Lombardia analizzando inoltre in via eccezionale alcuni documenti storici, l’evento vedrà la partecipazione dell’arch. Paola Bassani.

Domenica 29 ottobre si scopriranno i Paesaggi antropici: una visita guidata incentrata sulla figura di Camillo Bozzolo che nell’ambito della sua professione medica si prese cura delle condizioni di lavoro degli operai che a fine Ottocento lavorarono al traforo del Gottardo, identificando le cause dell’anemia e apportando un significativo miglioramento alle loro condizioni di salute.

Monastero di Torba

Giorni e orari: sabato 23 e domenica 24 settembre; domenica 1 e 15 ottobre, alle ore 15.

Ingresso: Intero: 8 €; Ridotto (4-14 anni) 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 20 €; Iscritti FAI 4 €

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina del sole 348.8687196

Per informazioni e prenotazioni: 0331.820301 – 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: sabato 23 settembre dalle 14.30 alle17.30; domenica 24 settembre dalle 10 alle12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; domenica 22 ottobre e domenica 29 ottobre dalle 14.30 alle 17.

Ingresso: Intero: 10 €; Ridotto (4-14 anni) 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €; Iscritti FAI: 4 €

Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it