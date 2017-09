A8: chiuso lo svincolo di Solbiate Arno

Foto varie

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di lunedì 2 alle ore 06:00 di martedì 3 ottobre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno, per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli autostradali:

-in uscita per chi proviene da Milano: Cavaria;

-in uscita per chi proviene da Varese: Castronno.