Le previsioni meteo fanno saltare l’appuntamento con i longobardi

Le pessime previsioni meteo per il fine settimana fanno saltare l’atteso appuntamento con “Sibrium Langobardorum 2017″, in programma da questa sera a domenica a Castelseprio,

A malincuore gli organizzatori hanno deciso di non rischiare, anche alla luce della complessa macchina che un evento simile deve mettere in moto e delle tante persone coinvolte.

«Le previsioni meteo negative, che lasciano poco spazio a dubbi, hanno costretto l’Amministrazione Comunale di Castelseprio e gli organizzatori della seconda edizione di Sibrium Langobardorum ad annullare l’evento, in programma per il prossimo fine settimana al Parco Archeologico di via Castelvecchio – hanno comunicato ieri sera sulla pagina Facebook dedicata alla seconda edizione dell’evento – Impossibile per i molti gruppi storici, provenienti da ogni parte d’Italia, allestire il loro campo all’aperto e anche esibirsi nelle tradizionali attività di rievocazione».

Impossibile anche farlo slittare di una o più settimane: «Data la mancanza di date disponibili nell’immediato futuro, la manifestazione verrà riproposta nella prima metà del prossimo anno. Si ringraziano tutti i volontari che quest’anno hanno fornito il loro contributo e la loro disponibilità nella fase preparatoria di questa importante iniziativa, assicurandoli che il lavoro svolto non andrà sprecato e servirà da solida base per l’edizione del 2018».